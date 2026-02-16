Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

Лукашенко назвал ООН никчемной организацией

Лукашенко: ООН — никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Организацию Объединенных Наций (ООН) никчемной. Его слова приводит госагентство БелТА.

«Организация Объединенных Наций — это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит», — сказал белорусский лидер.

При этом политик признал, что на сегодняшний день не существует другой организации, альтернативы ООН, где бы собирались все представители мировых государств, всего мира.

По словам Лукашенко, в деятельности ООН много «пустых, никому не нужных мероприятий», а по-настоящему важные вопросы, требующие вмешательства, так и остаются неразрешенными.

До этого госсекретарь США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ООН обладает огромным потенциалом, но по самым насущным вопросам не имеет ответов и практически не играет никакой роли. Дипломат отметил, что ООН не смогла урегулировать конфликты в секторе Газа и на Украине.

Ранее Франция отказалась подписать устав «Совета мира», увидев в нем замену ООН.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!