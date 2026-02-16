Лукашенко назвал ООН никчемной организацией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Организацию Объединенных Наций (ООН) никчемной. Его слова приводит госагентство БелТА.

«Организация Объединенных Наций — это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит», — сказал белорусский лидер.

При этом политик признал, что на сегодняшний день не существует другой организации, альтернативы ООН, где бы собирались все представители мировых государств, всего мира.

По словам Лукашенко, в деятельности ООН много «пустых, никому не нужных мероприятий», а по-настоящему важные вопросы, требующие вмешательства, так и остаются неразрешенными.

До этого госсекретарь США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ООН обладает огромным потенциалом, но по самым насущным вопросам не имеет ответов и практически не играет никакой роли. Дипломат отметил, что ООН не смогла урегулировать конфликты в секторе Газа и на Украине.

Ранее Франция отказалась подписать устав «Совета мира», увидев в нем замену ООН.