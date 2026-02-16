Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

Лукашенко сообщил о намерении Белоруссии участвовать в «Совете мира»

Лукашенко: Белоруссия намерена участвовать в «Совете мира» на уровне президента
Сергей Бобылев/РИА Новости

Белоруссия в будущем планирует участвовать в деятельности «Совета мира» на уровне главы государства. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, передает БелТА.

«Мы обязательно на уровне президента будем участвовать в этом Совете, обязательно будем участвовать», — подчеркнул Лукашенко.

При этом он отметил, что это может произойти не на заседании в Вашингтоне. В качестве возможных мест белорусский лидер назвал Европу и Ближний Восток, в частности, Израиль и Турцию.

Предложение американского президента Дональда Трампа о создании «Совета мира» вызвало множество противоречивых реакций со стороны международного сообщества. Многие представители стран Европы обвинили Трампа в попытке заменить ООН, а американский лидер успел обидеться на Эммануэля Макрона из-за ситуации вокруг Совета. Действительно ли хозяин Белого дома хочет «уничтожить международное право» и вступит ли Россия в новую организацию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, почему «Совету мира» необходимо участие России.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!