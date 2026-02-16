Лукашенко сообщил о намерении Белоруссии участвовать в «Совете мира»

Белоруссия в будущем планирует участвовать в деятельности «Совета мира» на уровне главы государства. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, передает БелТА.

«Мы обязательно на уровне президента будем участвовать в этом Совете, обязательно будем участвовать», — подчеркнул Лукашенко.

При этом он отметил, что это может произойти не на заседании в Вашингтоне. В качестве возможных мест белорусский лидер назвал Европу и Ближний Восток, в частности, Израиль и Турцию.

Предложение американского президента Дональда Трампа о создании «Совета мира» вызвало множество противоречивых реакций со стороны международного сообщества. Многие представители стран Европы обвинили Трампа в попытке заменить ООН, а американский лидер успел обидеться на Эммануэля Макрона из-за ситуации вокруг Совета. Действительно ли хозяин Белого дома хочет «уничтожить международное право» и вступит ли Россия в новую организацию — в материале «Газеты.Ru».

