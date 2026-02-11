Лавров: ВСУ в конечном итоге будут полностью вытеснены из Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в конечном итоге будут выдавлены российскими войсками из той части Донбасса, где они еще находятся. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи».

По словам дипломата, раньше президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что не отдаст украинские территории России, так как это запрещает конституция республики.

Накануне украинский лидер заявил, что речь может идти только о линии боевого соприкосновения, имея в виду, что он не желает уводить военнослужащих с той части Донбасса, на которой они пока еще остаются, добавил Лавров.

Накануне Лавров заявил, что народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах, поэтому РФ доведет до конца процесс возвращения «этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей».

Ранее Лавров обвинил Украину в намерении разместить ракеты и войска НАТО при возможном перемирии.