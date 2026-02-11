Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Лавров заявил о планах России полностью освободить Донбасс

Лавров: ВСУ в конечном итоге будут полностью вытеснены из Донбасса
Пресс-служба МИД

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в конечном итоге будут выдавлены российскими войсками из той части Донбасса, где они еще находятся. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи».

По словам дипломата, раньше президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что не отдаст украинские территории России, так как это запрещает конституция республики.

Накануне украинский лидер заявил, что речь может идти только о линии боевого соприкосновения, имея в виду, что он не желает уводить военнослужащих с той части Донбасса, на которой они пока еще остаются, добавил Лавров.

Накануне Лавров заявил, что народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах, поэтому РФ доведет до конца процесс возвращения «этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей».

Ранее Лавров обвинил Украину в намерении разместить ракеты и войска НАТО при возможном перемирии.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!