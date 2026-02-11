Нардеп Гончаренко опроверг информацию о выборах и референдуме на Украине в мае

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко опроверг информацию газеты Financial Times о том, что президент Владимир Зеленский 24 февраля планирует объявить о выборах главы государства и референдуме, которые будут назначены на 15 мая. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Никаких выборов на май не будет и референдума также. Никакой подготовки в Раде нет. Чтобы это было нужен уже наработанный проект закона. Его нет и близко. Сначала нужно договориться о мире, а потом о выборах», — написал Гончаренко.

По его словам, идея, почему Зеленский «очень хотел» бы этих выборов, понятна. По оценке нардепа, «во время войны можно еще и на пять лет переизбраться». Однако, заявил Гончаренко, украинскому лидеру не удастся победить, поскольку его «ненавидят».

«Вас, господин Зеленский, ненавидят. Все. От ваших коллег из 95 квартала, друзей детства, жителей Кривого Рога, военных, даже вашего же стафа [сотрудников] в офисе. Вас просто ненавидят. И мечтают лишь об одном. Чтобы вы никогда больше не были ни на одной должности», — написал Гончаренко.

До этого газета Financial Times писала, что президент Украины Владимир Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией.

Отмечается, что к такому решению украинский лидер пришел в результате давления со стороны США. Оба голосования должны состояться до 15 мая.

Ранее сообщалось, что США и Украина обсуждали прекращение конфликта через референдум весной 2026 года.