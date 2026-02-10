Размер шрифта
В Эстонии обвинили Россию в использовании переговоров для своих нужд

СВР Эстонии: Россия использует переговоры как инструмент манипуляции
UAE Government/Reuters

Служба внешней разведки Эстонии упрекнула российские власти в том, что они якобы используют переговоры об урегулировании украинского кризиса как «инструмент манипуляции», стремясь восстановить отношения с США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на доклад СВР Эстонии.

«Россия ставит перед собой долгосрочные оперативные цели в конфликте против Украины. Это подтверждает то, что недавний всплеск разговоров о мирных переговорах — всего лишь тактика, позволяющая выиграть время», — сказано в ежегодном докладе Службы внешней разведки Эстонии.

Там отметили, что Кремль якобы «притворяется заинтересованным в мирных переговорах» и стремится «формализовать поражение Украины».

Также в отчете говорится, что Москва поручила российским госучреждениям «продемонстрировать открытость» в диалоге с США. И главная цель РФ — восстановление полноценных отношений с Вашингтоном, которые могут открыть возможности для возобновления прямых авиаперелетов и получения виз. Кроме того, эстонская разведка пришла к выводу, что Россия стремится сотрудничать с США в области ядерной безопасности.

При этом Bloomberg пишет, что слова эстонской разведки «бросают тень» на усилия президента США Дональда Трампа прекратить конфликт.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. 10 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает на скорое проведение нового раунда переговоров по Украине.

7 февраля Зеленский рассказал о том, что США хотят урегулировать конфликт до июня 2026 года, а ключевые соглашения могут быть подписаны синхронно. Также агентство Reuters сообщало, что США и Украина обсуждали возможность заключения мира в марте 2026 года.

Ранее Лавров заявил, что в переговорах РФ и Украины впереди еще большая дистанция.
 
