Лавров рассказал о контактах Европы с Россией по Украине

Лавров: Европа по разным каналам пытается установить контакты с РФ по Украине

Европа по разным каналам пытается установить контакты с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но ничего нового от них не поступало. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Дипломат обратил внимание, что заявления, которые делали президент Франции Эммануэль Макрон и бывший канцлер Германии Олаф Шольц во время прошлых переговоров с президентом России Владимиром Путиным ничем не отличались от их публичных заявлений.

В частности, заявления западных лидеров были о том, что это РФ «напала» на Украину и поэтому она должна прекратить конфликт, что Украину нужно «защищать» до последнего — до «нанесения поражения» РФ, отметил Лавров.

В частности, в феврале СМИ сообщили, что советник Макрона «незаметно» посетил российскую столицу на фоне трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Французский чиновник в Москве мог встретиться с помощником главы государства Юрием Ушаковым.

Впоследствии Макрон подтвердил возобновление диалога между Парижем и Москвой.

