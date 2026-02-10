Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Лавров рассказал о контактах Европы с Россией по Украине

Лавров: Европа по разным каналам пытается установить контакты с РФ по Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Европа по разным каналам пытается установить контакты с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но ничего нового от них не поступало. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Дипломат обратил внимание, что заявления, которые делали президент Франции Эммануэль Макрон и бывший канцлер Германии Олаф Шольц во время прошлых переговоров с президентом России Владимиром Путиным ничем не отличались от их публичных заявлений.

В частности, заявления западных лидеров были о том, что это РФ «напала» на Украину и поэтому она должна прекратить конфликт, что Украину нужно «защищать» до последнего — до «нанесения поражения» РФ, отметил Лавров.

В частности, в феврале СМИ сообщили, что советник Макрона «незаметно» посетил российскую столицу на фоне трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Французский чиновник в Москве мог встретиться с помощником главы государства Юрием Ушаковым.

Впоследствии Макрон подтвердил возобновление диалога между Парижем и Москвой.

Ранее эксперт объяснил, почему Париж задумался о развороте в сторону Москвы.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!