Политолог оценил слова Макрона о диалоге с Россией: «Пока только болтология»

Политолог Самонкин: ЕС может последовать за Францией и восстановить контакты с РФ

Другие страны Евросоюза могут последовать примеру Франции и возобновить диалог с Россией. Об этом News.ru заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин.

Он допустил, что президент Франции Эммануэль Макрон мог «искренне» предложить восстановить диалог с Москвой. В связи с этим другие европейские страны могут «взять эстафету», считает эксперт.

«Но пока мы видим только болтологию, потому что Париж никогда не выдвигал и не выдвинула мирную инициативу по Украине. В этом отношении они не играют самостоятельно. Все больше смотрят на Запад, на своих союзников и наблюдают за тем, какой ветер настроения дует внутри НАТО», — высказался Самонкин.

Политолог не исключил, что Макрон пытается угодить американскому лидеру Дональду Трампу и силам, выступающим за мир на Украине. Кроме того, президент Франции таким образом может пытаться остаться у власти, сказал аналитик.

На прошлой неделе сообщалось, что советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Французские СМИ писали, что он встречался с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. ТАСС сообщил, что Макрон планирует позвонить Путину и «нацелен на результат».

Тем временем Латвия и Эстония поддержали идею о возобновлении контактов с Кремлем и назначении для этого специального европейского посланника. В МИД России считают, что Европа хочет сохранить «место за столом» переговоров.

Ранее Лавров назвал «жалкой дипломатией» слова Макрона о звонке Путину.