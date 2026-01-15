Размер шрифта
Политика

В США заявили о политической нестабильности на Украине

WP: ссора Зеленского и Кличко говорит о политической нестабильности на Украине
Adam Gray/AP

Перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко по поводу энергетических проблем подчеркивает политическую нестабильность в стране. Об этом пишет The Washington Post.

«Словесная перепалка подчеркивает политическую нестабильность в стране, поскольку администрация Зеленского, ослабленная обвинениями в коррупции, похоже, пытается набрать очки в противостоянии со своими политическими соперниками», — отметило WP.

Зеленский в своем регулярном видеообращении заявил, что в Киеве «очень мало сделано» в энергетической сфере на фоне ударов ВС РФ. Также он подчеркнул, что «не видит интенсивности в этом вопросы» и привел в пример власти Харькова.

Кличко задался вопросом, «какой интенсивности в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит», а также заявил, что такие высказывания обесценивают труд специалистов. Также он отметил, что «говорит честно» и «предупреждает людей о сверхсложной ситуации» и заявил, что ему «безразличны какие-то рейтинги и призрачные выборы».

В январе председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению комитета Верховной рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявил, что Украине понадобится минимум год на восстановление энергетической инфраструктуры.

Ранее депутат Рады показал апокалиптическое будущее украинской энергетики.

Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
