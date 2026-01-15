В США заявили о политической нестабильности на Украине

WP: ссора Зеленского и Кличко говорит о политической нестабильности на Украине

Перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко по поводу энергетических проблем подчеркивает политическую нестабильность в стране. Об этом пишет The Washington Post.

«Словесная перепалка подчеркивает политическую нестабильность в стране, поскольку администрация Зеленского, ослабленная обвинениями в коррупции, похоже, пытается набрать очки в противостоянии со своими политическими соперниками», — отметило WP.

Зеленский в своем регулярном видеообращении заявил, что в Киеве «очень мало сделано» в энергетической сфере на фоне ударов ВС РФ. Также он подчеркнул, что «не видит интенсивности в этом вопросы» и привел в пример власти Харькова.

Кличко задался вопросом, «какой интенсивности в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит», а также заявил, что такие высказывания обесценивают труд специалистов. Также он отметил, что «говорит честно» и «предупреждает людей о сверхсложной ситуации» и заявил, что ему «безразличны какие-то рейтинги и призрачные выборы».

В январе председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению комитета Верховной рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявил, что Украине понадобится минимум год на восстановление энергетической инфраструктуры.

