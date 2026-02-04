В Минобороны подтвердили удары ВС РФ по энергоинфраструктуре Украины

Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины и вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Для ударов использовались боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Вооруженные силы России также ударили по местам хранения и запуска украинских беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 153-х районах.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиационных бомб, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 139 дронов самолетного типа.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская армия продолжает специальную военную операцию и в рамках нее поражает военную инфраструктуру Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после массированной атаки российских войск на объекты энергетики в ночь на 3 февраля анонсировал изменения в работе украинских переговорщиков. По его мнению, Москва нарушила энергетическое перемирие. Однако в Кремле подчеркивали, что Вашингтон просил воздержаться от ударов по Украине только до 1 февраля.

Ранее Зеленский объявил о корректировке работы переговорщиков после удара по украинским объектам энергетики.