Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Армия

В Минобороны подтвердили удары ВС РФ по энергоинфраструктуре Украины

Минобороны: ВС РФ ударили по энергоинфраструктуре Украины и местам хранения БПЛА
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины и вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Для ударов использовались боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Вооруженные силы России также ударили по местам хранения и запуска украинских беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 153-х районах.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиационных бомб, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 139 дронов самолетного типа.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская армия продолжает специальную военную операцию и в рамках нее поражает военную инфраструктуру Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после массированной атаки российских войск на объекты энергетики в ночь на 3 февраля анонсировал изменения в работе украинских переговорщиков. По его мнению, Москва нарушила энергетическое перемирие. Однако в Кремле подчеркивали, что Вашингтон просил воздержаться от ударов по Украине только до 1 февраля.

Ранее Зеленский объявил о корректировке работы переговорщиков после удара по украинским объектам энергетики.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!