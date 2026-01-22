Трамп подписал устав «Совета мира» в Давосе

Президент США Дональд Трамп подписал устав «Совета мира». Трансляцию церемонии вел Белый дом.

Подписание документа прошло в Давосе при участии представителей стран-участниц. Как следует из трансляции, устав новой структуры был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона.

В администрации США сообщили, что «Совет мира» официально учрежден как международная организация. Ее деятельность будет сосредоточена на вопросах урегулирования ситуации в секторе Газа и других направлениях, связанных с поддержанием мира и безопасности.

21 января, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, Трамп сказал, что мирное соглашение хотят заключить как Россия, так и Украина. Вместе с тем американский лидер отметил, что если они этого не сделают, то «будут глупцами». Кроме того, президент США повторил свою мысль, что когда Россия бывает готова к урегулированию конфликта, Украина оказывается не готова, и наоборот. Он повторил и другую свою мысль, которую неоднократно озвучивал, что конфликт осложняет взаимная неприязнь между президентами РФ и Украины.

Ранее Владимир Путин согласился, что конфликт на Украине не начался бы при президентстве Трампа.