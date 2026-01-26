В Госдуме объяснили, как Трамп понимает словосочетание «Совет мира»

Президент США Дональд Трамп может трактовать значение слова «мир» в названии учрежденного им «Совета мира» — не как «peace» (мир), а как «world» (планета Земля). Такое предположение в эфире Tsargrad.tv высказал депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин.

«То есть он воспринял организацию не как совет по обеспечению мирной жизни в Газе, а как совет по управлению всем миром. По крайней мере, такая тенденция есть. И дальше начинается цирк, потому что это орган ООН, созданный в рамках резолюции ООН, но решать, кто будет членом совета, говорит Трамп, буду я лично», — обратил внимание парламентарий.

Он также допустил, что американский лидер никому не позволит иметь право вето в рамках совета.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Всего Устав подписали представители 18 стран: Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и сами США.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай. Что известно об организации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил идею Путина направить в «Совет мира» замороженные активы России.