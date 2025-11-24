«Самая продуктивная и содержательная встреча». В Женеве прошли переговоры США и Украины

Американская и украинская делегации в воскресенье провели в Женеве «самый продуктивный» на данный момент раунд переговоров по проекту мирного урегулирования конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, сторонам удалось сократить число «неурегулированных пунктов» проекта соглашения, а остающиеся открытыми вопросы «не являются непреодолимыми». Белый дом остался доволен «высокой продуктивностью консультаций».

В состав американской делегации, которую возглавлял госсекретарь Марко Рубио, вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и другие представители администрации. Украинскую сторону представляли руководитель офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник ГУР Кирилл Буданов и другие официальные лица. Обсуждение велось вокруг американского плана урегулирования, включающего от 26 до 28 пунктов.

«Мы прибыли сюда с одной целью, которая заключалась в том, чтобы взять 28 пунктов или 26 пунктов, в зависимости от версии, и попытаться сократить число неурегулированных вопросов», — рассказал Рубио. Он считает, что эта задача была «в значительной мере» выполнена.

В Женеве также состоялись встречи Рубио с советниками по национальной безопасности ключевых европейских партнеров. По его словам, европейская сторона услышала «невероятное количество позитива как с украинской, так и с американской стороны относительно прогресса».

«Самая продуктивная встреча»

Марко Рубио охарактеризовал завершившийся раунд консультаций как наиболее успешный с начала работы над мирным документом.

Переговоры в воскресенье стали «самыми позитивными на данный момент» и «самой продуктивной и содержательной встречей с начала процесса».

При этом госсекретарь отметил, что процесс далек от завершения: «Пока рано подводить итоги консультаций с украинской стороной, так как они еще не окончены. Но работа продолжается, и поскольку это по-прежнему рабочий процесс, я не хочу объявлять здесь о победе или окончательном результате».

Рубио назвал обсуждаемый документ «живым, дышащим», подчеркивая его подвижность: «Каждый день, благодаря нашим предложениям, он меняется».

Европа подготовила свой план мира на Украине. Чем он отличается от американского? Евросоюз подготовил свой план урегулирования украинского конфликта в противовес предложениям Дональда... 23 ноября 16:34

«Хотим сделать это как можно скорее»

Глава Госдепа подтвердил стремление Вашингтона к максимально быстрому завершению работы.

«Мы хотим сделать это как можно скорее. Мы крайне оптимистично настроены на то, что нам удастся осуществить это в разумные сроки, очень скоро», — сказал Рубио, добавив, что «нам нужно еще немного времени».

Госсекретарь отметил, что оставшиеся вопросы не являются критическими:

«Могу сказать, что остающиеся открытыми вопросы не являются непреодолимыми».

Он указал, что точные сроки завершения мирного процесса не установлены: «Неважно, будет ли это четверг, пятница, среда, понедельник или следующая неделя, мы хотим, чтобы это произошло в скором времени, потому что люди страдают».

По словам Рубио, в ближайшие дни план может продолжить меняться:

«К завтрашнему или послезавтрашнему дню он может еще больше развиться и измениться».

Рубио отметил, что часть вопросов требует отдельного обсуждения с европейскими партнерами, поскольку касается их роли и вопросов безопасности. Вашингтон, по его словам, «хорошо понимает приоритеты и красные линии, а также важные вопросы обеих сторон».

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп удовлетворен достигнутым прогрессом: «Он был очень позитивным».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что диалог оказался результативным. Он назвал встречу «очень продуктивной сессией со значительным прогрессом».

Заявление Белого дома

По итогам воскресных переговоров Белый дом выступил с заявлением: переговоры «были конструктивными, предметными и уважительными, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира». Обе стороны «согласились с высокой продуктивностью консультаций». Обсуждения подтвердили:

«Любое будущее соглашение должно полностью гарантировать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир».

В результате обсуждений стороны разработали обновленный и доработанный проект мирного соглашения.

Как сообщил Белый дом, украинская делегация «подтвердила свою признательность за неизменную приверженность Соединенных Штатов и лично президента Дональда Трампа неустанным усилиям, направленным на прекращение войны и предотвращение гибели людей».