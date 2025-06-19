Путин согласился, что конфликт на Украине бы не начался при президентстве Трампа

Путин: Трамп прав, что при нем не начался бы конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин поддержал утверждение американского лидера Дональда Трампа о том, что при нем украинский конфликт не возник бы. Об этом глава российского государства заявил на встрече с руководителями мировых информагентств, трансляция велась на платформе «Смотрим».

«Трамп неоднократно говорил: «Если бы я был президентом, этой войны бы не было». Думаю, здесь он прав», — сказал Путин.

На встрече с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с украинской стороной, но поставил под сомнение легитимность нынешней власти в Киеве. Президент также предостерег Германию от поставок крылатых ракет Taurus, рассказал о контактах с Соединенными Штатами, поддержке со стороны Китая и подчеркнул, что Россия наступает по всей линии фронта. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Путин процитировал Иисуса Христа, отвечая на вопрос о своих ошибках.