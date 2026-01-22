Песков раскрыл, когда представители Трампа прибудут в Москву для переговоров с Путиным

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Москву для переговоров с российским лидером по Украине 22 января после 19-20 часов вечера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Уже вечером, точное время я сейчас вам не назову, но скажу, что это точно будет после семи-восьми вечера», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что главной темой обсуждения представителей Дональда Трампа с Владимиром Путиным станет урегулирование конфликта на Украине. Однако Песков не исключил, что разговор продолжится и по другим сопутствующим темам. Песков добавил, что по итогам этих переговоров будет организован телефонный брифинг помощника президента России Юрия Ушакова, который будет принимать участие во встрече.

21 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Путин получил от США черновик мирного плана по Украине, согласованный с Киевом и Европой. По данным агентства, американская сторона неофициально передала документ российскому лидеру в начале января 2026 года через спецпредставителя Кирилла Дмитриева.

В публикации говорится, что это позволит Путину подготовить замечания и внести изменения в мирный план в преддверии ожидаемого визита Уиткоффа и Кушнера. По информации источников агентства, Кремль расценил предложение «как значительный шаг вперед», хотя оно еще «не привело к окончательному решению».

Ранее в Госдуме оценили перспективы встречи Путина с Уиткоффом.