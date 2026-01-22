Размер шрифта
Политика

В Госдуме заявили об унижении Зеленским ЕС

Слуцкий: Зеленский публично унизил европейских спонсоров
Максим Блинов/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский публично унизил европейских спонсоров форуме в Давосе. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Народный избранник прокомментировал слова Зеленского, который на форуме в Давосе сказал, что «если Украина будет с Европой, об Европу никто не будет вытирать ноги», а также «высмеял европейцев» за отправку «40 солдат в Гренландию» и обвинил страны ЕС в «слабости» и в «неготовности идти на решительные действия».

«Зеленский, как настоящий политический шакал, публично унизил своих европейских спонсоров на кураже от встречи с Трампом. <…> Будь у европейцев больше достоинства, Зеленскому указали бы на дверь. Но евромазохисты, видимо, повязаны с ним «одной цепью». <…> Цинизм и наглость Зеленского они заслужили своей оголтелой русофобией», – написал Слуцкий.

Зеленский выступил с речью на форуме в Давосе 22 января. Президент Украины сказал, что Европа не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией. Он также отметил, что большинство европейских лидеров не знают, что делать с островом, и надеются, что тема угаснет сама собой. Также в Давосе Зеленский заявил, что после окончания украинского конфликта в стране должны появиться европейские военные контингенты. Украинский лидер сообщил, что документы о завершении конфликта почти готовы.

До выступления в Давосе Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить конфликт. Разговор продлился более часа, Зеленский назвал его продуктивным и содержательным, Трамп также положительно оценил встречу с Зеленским.

Ранее в России рассказали, когда Зеленский прикажет вывести войска с Донбасса.

