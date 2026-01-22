Размер шрифта
Началась встреча Трампа и Зеленского

Встреча Трампа и Зеленского в Давосе началась
Al Drago/Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа началась в Давосе. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова.

«Зеленский и Трамп начали встречу в Давосе», — сказал Никифоров.

Агентство Reuters сообщило, что президент Украины прилетел в Швейцарию в 11:30 по местному времени. Днем ранее, 21 января, американский президент на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что встретится с Зеленским.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, политолога Владимира Васильева, на встрече Трампа с Зеленским в Давосе будет обсуждаться итоговая версия плана мирного урегулирования. Он отметил, что Трамп явно спешит с мирным урегулированием российско-украинского конфликта, а потому в ближайшее время стоит ожидать как минимум новых официальных заявлений.

Ранее на Западе обратили внимание на состояние Зеленского на фоне проблем на Украине.

