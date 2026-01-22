Размер шрифта
Зеленский заявил, что Европа не знает, как защитить себя

Зеленский: Европа не знает, как себя защитить и что делать с Гренландией
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европа не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией. Об этом на форуме в Давосе заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, трансляцию его выступления ведет официальный YouTube-канал мероприятия.

«Прошел год — и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова», — сказал Зеленский об отсутствии прогресса в способности Европы к самозащите.

Он отметил, что большинство лидеров не знают, что делать с вопросом Гренландии, и надеются, что интерес США к этой теме угаснет сам собой.

«Но что, если нет? Что тогда?» — добавил президент Украины.

22 января посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что у России нет планов по захвату Гренландии ни силовым путем, ни «подкупом».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что если Соединенные Штаты не «займут» Гренландию, то это сделают Россия или Китай. Однако глава МИД Дании Лекке Расмуссен на пресс-конференции в Вашингтоне 14 января опроверг эти слова Трампа, подчеркнув, что ни Россия, ни Китай не представляют угрозы для Гренландии.

Ранее на Западе увидели сигнал Путина в словах об Арктике и Гренландии. 

