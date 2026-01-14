Трамп рассказал, зачем США нужна Гренландия

США нужна Гренландия ради национальной безопасности, это важно для системы про «Золотой купол». Об этом в соцсети Truth Social написал глава Белого дома Дональд Трамп.

«Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. НАТО должна возглавить процесс ее присоединения», — написал он.

По мнению Трампа, если США не получат Гренландию, то она «достанется России или Китаю». Он также считает, что НАТО станет более эффективной и грозной, если Гренландия окажется в руках США.

5 января Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.