Трамп рассказал об участии США в переговорах о получении доступа к Гренландии

Трамп сообщил, что США ведут переговоры о получении полного доступа к Гренландии

Вашингтон ведет переговоры о получении «полного доступа» к датскому острову Гренландии. Об этом в ходе интервью для телеканала Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

Американского лидера спросили, собираются ли Соединенные Штаты покупать Гренландию.

«Сейчас действительно ведутся переговоры о деталях, но по сути это полный доступ. Нет никаких ограничений, нет никаких временных ограничений», — рассказал хозяин Белого дома.

Гренландия является частью Дании, при этом президент США неоднократно заявлял о необходимости присоединить остров к его стране.

22 января Дональд Трамп сообщил, что провел продуктивную встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По его словам, они достигли договоренностей по Гренландии — в рамках переговоров была сформирована основа будущего соглашения по острову и всему Арктическому региону.

Как написало агентство Reuters со ссылкой на представителя Североатлантического альянса, Рютте во время встречи в швейцарском Давосе не предлагал Трампу компромиссы, имеющие отношение к суверенитету Гренландии. Сам генсек НАТО рассказал, что они с американским лидером не обсуждали вопрос о принадлежности острова.

