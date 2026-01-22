Размер шрифта
Генсек НАТО Рютте раскрыл подробности о переговорах с Трампом в Давосе

Рютте заявил, что не обсуждал с Трампом вопрос о принадлежности Гренландии
Global Look Press

Вопрос о принадлежности Гренландии во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Швейцарии не обсуждался, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он раскрыл подробности о встрече в ходе интервью для Bloomberg TV.

Журналисты поинтересовались у руководителя Североатлантического альянса, как на переговорах обсуждался контроль Дании над Гренландией.

«Это мы не обсуждали вообще, мы говорили о том, как защитить Гренландию», — рассказал Рютте.

22 января американский лидер заявил, что они с генеральным секретарем НАТО достигли договоренностей по Гренландии. По словам Трампа, он провел продуктивную встречу с Рютте, в рамках которой была сформирована основа будущего соглашения по острову и всему Арктическому региону.

Как написало агентство Reuters со ссылкой на представителя Североатлантического альянса, руководитель НАТО во время встречи в швейцарском Давосе не предлагал хозяину Белого дома компромиссы, имеющие отношение к суверенитету Гренландии.

Гренландия является частью Дании, при этом Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить остров к США. В марте прошлого года президент России Владимир Путин назвал серьезным план Вашингтона по взятию под контроль Гренландии.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом по Гренландии.

