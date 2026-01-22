Размер шрифта
Во Франции заявили о покорности ЕС перед США

Политик Филиппо: Евросоюз по своей сути покорный
Panoramic/Global Look Press

Европейский союз является по своей сути «атлантистским» и «покорным», и это «никогда не изменится». Об этом в своем Telegram-канале написал лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Тем клоунам, которые говорят о ЕС как о противоборствующей силе, стоило бы спуститься с небес на землю: ЕС по своей сути атлантистский и покорный! Это заложено в его ДНК и никогда не изменится. Только свободные нации могут защитить свои национальные интересы», – отметил Филиппо.

Политик оценил слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января пообещал защитить Гренландию и Данию от угрозы, которая якобы исходит из России. Мерц подчеркнул, что США «серьезно» относятся к российской угрозе, которая «является явным выражением возобновившегося соперничества великих держав».

В ответ на высказывание Мерца Филиппо отметил, что «такой уровень покорности и пресмыкательства перед Вашингтоном просто поразителен». Также он спросил: «Смеяться или плакать?».

На слова Мерца также отреагировали и представители российского Совфеда. Так, сенатор Константин Косачев отметил, что высказывание Мерца «отвратительно» и «мерзко», и оно должно «войти в анналы истории». Также первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что немецкому канцлеру «везде мерещатся русские».

Ранее в Германии заявили о полной зависимости ЕС от США.

