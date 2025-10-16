В Кремле выразили готовность помочь народу Палестины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова оказать всю необходимую помощь народу Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Имея традиционные исторические отношения с палестинцами, конечно, мы будем оставаться готовыми оказывать всю необходимую помощь народу Палестины», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

15 октября президент Палестины Махмуд Аббас дал указание подготовить первый проект национальной конституции.

В тот же день президент США Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

По его словам, в секторе Газа уже реализуются третий и четвертый этапы его мирного плана из 20 пунктов.

При этом второй этап соглашения предполагает разоружение ХАМАС. Телеканал Al Arabiya сообщал со ссылкой на представителей движения, что они считают этот вопрос «сложным и запутанным».

13 октября ХАМАС освободил последних израильских заложников. Западный Иерусалим, в свою очередь, отпустил 1966 палестинских заключенных.

Ранее Грета Тунберг рассказала об издевательствах в тюрьме в Израиле.