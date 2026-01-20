Президент Финляндии рассказал, к чему бы привел поход в сауну с Трампом

Президент Стубб: поход в сауну с Трампом помог бы решить вопрос с Гренландией

Совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом помог бы решить проблему с Гренландией. Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью газете The Washington Post.

«Порой лучше притормозить — например, сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение. Если бы можно было уговорить президента Трампа сходить в сауну — полагаю, мы бы чего-то достигли. От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. Почему бы и нет?» — задался вопросом Стубб, понадеявшись, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе удастся разрешить «сложную ситуацию» с Гренландией.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении захватить Гренландии, которая понадобилась американцам якобы для обеспечения своей нацбезопасности на фоне угроз России и Китая. Власти острова высказались резко против присоединения к США.

Европейские страны НАТО начали совместную разведывательную миссию в Гренландии под названием «Арктическая выносливость», которую планируется проводить целый год.

В ответ на учения президент США Дональд Трамп пригрозил странам, которые приняли в них участие, сначала 10%-ми (с 1 февраля 2026 года), а с 1 июня и 25%-ми пошлинами. Страны Евросоюза же рассматривают различные варианты ответных мер против действий США.

Ранее в датском парламенте назвали условие для начала войны с США.