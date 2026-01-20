Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Президент Финляндии рассказал, к чему бы привел поход в сауну с Трампом

Президент Стубб: поход в сауну с Трампом помог бы решить вопрос с Гренландией
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом помог бы решить проблему с Гренландией. Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью газете The Washington Post.

«Порой лучше притормозить — например, сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение. Если бы можно было уговорить президента Трампа сходить в сауну — полагаю, мы бы чего-то достигли. От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. Почему бы и нет?» — задался вопросом Стубб, понадеявшись, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе удастся разрешить «сложную ситуацию» с Гренландией.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении захватить Гренландии, которая понадобилась американцам якобы для обеспечения своей нацбезопасности на фоне угроз России и Китая. Власти острова высказались резко против присоединения к США.

Европейские страны НАТО начали совместную разведывательную миссию в Гренландии под названием «Арктическая выносливость», которую планируется проводить целый год.

В ответ на учения президент США Дональд Трамп пригрозил странам, которые приняли в них участие, сначала 10%-ми (с 1 февраля 2026 года), а с 1 июня и 25%-ми пошлинами. Страны Евросоюза же рассматривают различные варианты ответных мер против действий США.

Ранее в датском парламенте назвали условие для начала войны с США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27664519_rnd_6",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+