На Западе объяснили, что может помешать вступлению Украины в ЕС

Экс-глава разведки НАТО Лорингофен: вступление Украины в ЕС может застопориться
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Процесс вступления Украины в ЕС может «скоро застопориться». Об этом в интервью Berliner Zeitung рассказал экс-глава разведки НАТО и бывший замдиректора немецкой разведки Арндт Фрайтаг фон Лорингофен.

«Быстрое вступление имело бы огромное значение для экономики и безопасности Украины. Но никогда еще не было так сложно принять нового члена: нам нужно принять страну, находящуюся в состоянии военного конфликта, которая также принесет огромные проблемы для ЕС в сельском хозяйстве и экономике в целом. Хотя процесс вступления начался быстро, я опасаюсь, что он скоро застопорится из-за существующих проблем», — отметил он.

По словам Лорингофена, в случае вступления Украины в ЕС «возникает конфликт интересов» между «повышением безопасности» страны и интересами фермеров, которые «обладают значительным политическим весом во многих странах» — например, в Польше.

В январе газета The Financial Times сообщила, что Евросоюз может изменить порядок вступления в объединение ради Украины. Затем официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье опроверг эту информацию. После этого швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung написала, что вступление Украины в ЕС «взорвет» бюджет объединения, также против принятия Украины в ЕС высказались власти Венгрии.

В декабре 2025 года СМИ писали, что Украина может присоединиться к ЕС к 2027 году. Также в мирном плане из 20 пунктов указывалось, что Украина вступит в ЕС и получит кратковременный привилегированный доступ к рынку Евросоюза. При этом издание Bloomberg писало, что вступление Украины в ЕС осложняет военный конфликт, потребности в восстановлении страны, проблемы управления и политические сложности.

