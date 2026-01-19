Президента Финляндии пригласили вступить в «Совет мира» по Газе

Президент Финляндии Стубб получил приглашение вступить в «Совет мира» по Газе

Президент Финляндии Александр Стубб получил приглашение от своего американского коллеги Дональда Трампа вступить в «Совет мира» по сектору Газа. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на канцелярию главы государства.

«Созданный Трампом орган должен реализовать мирный план между Израилем и Газой, а также контролировать восстановление Газы», — говорится в материале.

16 января Трамп заявил о формировании «Совета мира». Глава Белого дома подчеркнул, что в качестве председателя объединения он поддерживает недавно назначенное палестинское технократическое правительство.

19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о приглашении российского лидера Владимира Путина в «Совет мира». По его словам, Кремль сейчас изучает детали предложения.

Также в состав «Совета мира» пригласили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Бразилии Луиса Инаси Лулу да Силвы, премьер-министра Канады Марка Карни, президента Турции Реджепа Эрдогана и других мировых лидеров.

Ранее в в Госдуме оценили планы США создать «Совет мира» по Украине.