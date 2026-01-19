Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Совфеде заявили о «дурацком» положении европейцев

Косачев: европейцы оказались в абсолютно дурацком положении
Максим Блинов/РИА Новости

Европейцы оказались в «абсолютно дурацком положении», так как должны раскручивать миф о «российской угрозе» ЕС и отрицать угрозу США для Гренландии. Об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Константин Косачев.

«Сейчас европейцы оказались в абсолютно дурацком положении. Удержать Трампа в украинском конфликте на стороне Европы можно только раскручиванием мифа о «российской угрозе» Европе. Удержать Трампа от захвата Гренландии можно только отрицанием наличия такой угрозы. Куда ни кинь, везде клин», — отметил он.

По словам Косачева, в момента «мюнхенской речи» президента России Владимира Путина, произнесенной в 2008 году, европейцы «запустили потужную мантру» о том, что РФ представляет угрозу Европе. Затем евопейцы «усиливали ее» ложью о конфликте в Южной Осетии в 2008 году, о Евромайдане в 2014 году и о Минских соглашениях в 2015-2022 годах.

«Ружье, вывешенное европейцами на стене рядом с картой войны с Россией, не могло не выстрелить. Что и происходит. Только выстрел — по собственным ногам и в прочие причинные места. Наверно, очень больно», — написал сенатор.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп сообщил о планах США по захвату Гренландии. Однако власти острова заявили о нежелании присоединяться к США. Затем европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

В ответ Трамп пригрозил ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины против стран-участников миссии НАТО, а с 1 июня увеличить их до 25%. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС сопротивляться американским пошлинам и принять контрмеры. А председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила о том, что Европа планирует защитить Гренландию.

Ранее Дмитриев заявил о «быстрой капитуляции» ЕС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27654943_rnd_4",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+