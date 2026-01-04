Лидер оппозиции Венесуэлы заявила о готовности взять власть в стране

Проигравшая на выборах 2024 года оппозиция Венесуэлы намерена взять власть в свои руки, «восстановить порядок, освободить политических заключенных и построить новую страну. Об этом заявила лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Мачадо в письме, которое она разместила в соцсети X.

Мачадо подчеркнула, что после ударов США «настало время для установления народного и национального суверенитета» в Венесуэле. Также она отметила, что силы оппозиции «боролись годами», «отдали все» и «это того стоило». Мачадо подчеркнула, что в стране происходит то, «что должно было произойти».

По ее мнению, сейчас «настал час граждан», которые на прошлых выборах в Венесуэле 28 июля 2024 года «голосовали за демократию», то есть за проигравшего Мадуро Эдмудо Гонсалуса Уррутиа. Теперь же он должен «немедленно приступить к исполнению своих конституционных обязанностей и быть признан главнокомандующим Национальными вооруженными силами всеми офицерами и солдатами», считает Мачадо.

«Сегодня мы готовы исполнить свой мандат и взять власть в свои руки. Давайте оставаться бдительными, активными и организованными до тех пор, пока не будет осуществлен демократический переход. Переход, для которого нужны все мы», — подчеркнула она.

Также Мачадо обратилась к венесуэльцам и призвала их быть готовыми «приступить к реализации» того, о чем лидеры оппозиции намерены «скоро сообщить» через свои официальные каналы. Граждан страны, находящихся за границей, Мачадо призвала помочь в «мобилизации» и «активизации правительств и граждан всего мира», чтобы вовлечь их в построение «новой Венесуэлы».

«В эти решающие часы примите от меня всю мою силу, мою уверенность и мою любовь. Мы остаемся бдительными и поддерживаем связь. Венесуэла будет свободна. Давайте будем идти рука об руку с Богом до конца», — отметила Мачадо.

В посте она также отметила, что «время свободы настало».

3 января 2026 года США ударили по объектам в Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро и его жену. Мадуро обвинили в управлении наркокартелем Cartel de los Soles и в других преступлениях, он должен предстать перед судом.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента республики Делси Родригес. При этом президент США Дональд Трамп отметил, что США будут управлять Венесуэлой на время переходного периода.

В ходе пресс-конференции 3 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес якобы выразила готовность сотрудничать с США. Также Трамп усомнился, что новым президентом может стать лидер оппозиции Мария Мачадо, так как у нее «нет поддержки в стране».

Ранее власти КНР потребовали от США немедленно освободить Мадуро.