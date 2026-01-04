«Она заплатит»: Трамп потребовал от и.о. президента Венесуэлы поступать «правильно»

Трамп: Делси Родригес заплатит высокую цену, если не будет действовать правильно

И.о. президента Венесуэлы Делси Родригес заплатит «очень высокую» цену, если не будет принимать «правильные» решения, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic.

«Если Делси Родригес не поступит правильно, ей придётся заплатить очень высокую цену — вероятно, даже более высокую, чем Мадуро», — сказал Трамп.

В ночь на 3 января армия США нанесла серию ударов по Венесуэле и захватила лидера страны Николаса Мадуро и его супругу. Их доставили в Нью-Йорк, где в скором времени пройдет суд за управление наркокартелем Cartel de los Soles и другие преступления.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что общался с Мадуро по телефону неделю назад и призывал его сдаться. Однако венесуэльский лидер отверг это предложение.

Верховный суд Венесуэлы «в связи с иностранной военной агрессией» назначил вице-президента республики Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.

