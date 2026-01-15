Макрон заявил о необходимости создать аналог «Орешника»

Франция и Европа в целом должны создать аналог российского ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Орешник». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед военнослужащими на авиабазе Истр 15 января. Его речь транслировалась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«Франция находится в зоне досягаемости «Орешника». <…> Мы должны обзавестись таким оружием, которое может изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», – подчеркнул Макрон, добавив, что от Франции требуется ускоренно наращивать собственные возможности сдерживания.

Макрон отметил, что Франция планирует в 2027 году увеличить военный бюджет до €64 млрд. Также президент Франции подчеркнул, что европейская система ПВО эффективнее американского Patriot.

9 января российское Министерство обороны сообщило о применении «Орешника» в массированном ударе по критическим объектам Украины. Ведомство отметило, что это стало ответом на попытку Украины атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина. Позже стало известно, что «Орешник» вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где Украина ремонтировала и обслуживала авиатехнику.

После удара «Орешником» генсек НАТО Марк Рютте сменил цель в конфликте с Россией для Киева с «победить» на «выжить». А китайское издание Sohu писало, что удар «Орешником» по Львову стал поворотным этапом в конфликте на Украине.

Ранее в России рассказали о бессилии Запада перед «Орешником».