В Китае раскрыли, чем стал для Киева удар «Орешника» по Львову

Sohu: удар Орешником по Львову стал поворотным этапом в конфликте на Украине

Удар российской гиперзвуковой ракетой «Орешник» по стратегической инфраструктуре Львова стал поворотным моментом в конфликте на Украине. Об этом говорится в материале китайского издания Sohu.

«<...> Львов — логистическое сердце украинской армии. Являясь по сути воротами в западную Украину, город стал первой остановкой для западных поставок», — говорится в материале.

По мнению журналистов, удар «Орешником» уничтожил уверенность в безопасности Украины и отправил жесткое предупреждение странам Запада. Как отмечают китайские аналитики, целью атаки стали не только логистические узлы, но и критически важные энергетические объекты. Это в свою очередь поставило под угрозу жизнеобеспечение Украины в зимний период, предполагают авторы статьи.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года. В российском оборонном ведомстве заявили, что все цели удара были достигнуты.

