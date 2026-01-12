Размер шрифта
В Минобороны рассекретили главную цель «Орешника» во Львове

МО: ВС РФ ударом «Орешника» вывели из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
Вадим Савицкий/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударом ракетного комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем в Telegram-канале со ссылкой на несколько независимых источников.

В ведомстве уточнили, что удар был осуществлен в ночь на 9 января. По данным МО, на предприятии противник ремонтировал и обслуживал авиационную технику, в том числе переданные западными союзниками истребители F-16 и МиГ-29. Кроме того, на заводе производились ударные беспилотники большой и средней дальности, которые применялись ВСУ для ударов по российским гражданским объектам в глубине РФ.

Также в рамках этого массированного удара российские войска с помощью «Орешника» поразили производственные цеха, склады с готовыми беспилотниками и инфраструктуру заводского аэродрома. С применением ракетного комплекса «Искандер» и крылатых ракет морского базирования в Киеве поражены производственные мощности двух предприятий, задействованные в сборке ударных БПЛА для атак по России, и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

До этого в Минобороны сообщили, что массированный удар, в том числе «Орешником», совершенный в ночь на 9 января по критическим объектам Украины, стал ответом на попытку атаки Киева по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. В ведомстве отметили, что все цели удара были достигнуты.

Ранее Рютте назвал удар «Орешником» по Украине сигналом для НАТО.

