СМИ рассказали о последствиях разлада Европы и США по Гренландии

FT: разлад ЕС и США по Гренландии может привести к созданию альтернативы НАТО

Разлад между Евросоюзом и США из-за принадлежности Гренландии может привести к созданию альтернативного НАТО альянса. Об этом пишет обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман.

По его мнению, ряд членов НАТО из Европы попытаются сохранить существование альянса, даже в случае, если США нападут на Гренландию. В этой ситуации блок не сможет существовать как объединение, основанное на взаимной обороне.

Рахман считает, что наиболее эффективным решением проблемы острова для Европы будет доходчивое объяснение последствий возможного «конца НАТО» для США.

В случае разрыва отношений ЕС с Вашингтоном будет поставлено под вопрос существование американских военных баз на территории европейских стран. Также Брюссель может ввести ответные пошлины на товары, повысить налоги и ужесточить регулирование в отношении технологических компаний США.

До этого комиссар Евросоюза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что захват Гренландии со стороны США будет означать конец НАТО.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.