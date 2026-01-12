В Совфеде оценили заявление Лэндри об оккупации Гренландии Данией

США решили найти международно-правовое обоснование для своих претензий на Гренландию. Именно поэтому спецпосланник американского президента Дональда Трампа заявил, что Дания оккупирована остров после Второй мировой войны. Об этом написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Новый поворот в гренландской эпопее Трампа. США все же решили найти некое международно-правовое обоснование для своих претензий на Гренландию. И обвинили Данию в том, что она незаконно захватила ее после Второй мировой войны в обход норм ООН. Как видим, и на ООН ссылочка есть. Теперь же, надо полагать, опираясь на логику администрации Трампа, Америка захватит Гренландию «законным путем»», — отметил Пушков.

А именно Лэндри в соцсети X написал, что Дания после Второй мировой войны незаконно оккупировала Гренландию в обход норм ООН, а США защищали остров, «когда Дания не смогла этого сделать».

Трамп назначил Лэндри спецпосланником по Гренландии 22 декабря 2025 года. Он подтвердил, что США хотят получить остров, однако затем ззаверил, что у Трампа нет планов захватить остров. В январе Трамп заявил, что с помощью Гренландии США хочет обеспечить свою национальную безопасность.

При этом глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен пообещал, что вторжение США в Гренландию будет означать атаку на всю Данию, а премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал слова Трампа «неуважительными» и призвал больше не фантазировать о захвате острова.

Ранее на Западе сравнили угрозы США Гренландии с действиями СССР.