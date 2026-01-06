СМИ сообщили о репрессиях в Венесуэле против сторонников атаки США

Правительство Венесуэлы запустило волну репрессий против тех, кто поддержал атаку США на страну и свержение президента Николаса Мадуро. Об этом пишет газета The Financial Times.

По информации СМИ, сейчас власти используют вооруженные формирования, чтобы подавить любую поддержку операции США, а также арестовывают журналистов.

«В условиях чрезвычайного положения, объявленного в понедельник и запрещающего венесуэльцам выражать поддержку атаке США, на улицы Каракаса были направлены вооруженные военизированные формирования, известные как «колективос». Профсоюзы работников СМИ сообщили, что 14 журналистов и сотрудников СМИ, в том числе 11 из зарубежных изданий, были задержаны на несколько часов, после чего освобождены», — отмечает издание.

По данным Национального союза работников прессы Венесуэлы, большинство арестов журналистов произошло возле здания Национальной ассамблеи, когда Родригес официально принесла присягу в качестве исполняющего обязанности президента страны. По информации FT, личности и местонахождение многих журналистов сейчас неизвестны.

Также в тексте говорится, что указ о введении в стране чрезвычайного положения, принятый 3 января, предписывает искать и арестовывать тех, кто поддерживает вооруженное нападение США.

Правозащитник из столицы страны Каракаса отметил, что 5 января «репрессии усилились» и власти начали проверять у граждан телефоны, чтобы выяснить, «есть ли у них что-либо, что можно истолковать как поддержку действий США». Также он рассказал, что по всей стране установлены контрольно-пропускные пункты, а также власти мобилизовали маршрутные такси для нужд полиции.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, арестовали и вывезли президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года Мадуро начали судить за преступления в сфере наркобизнеса.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала вице-президент республики Делси Родригес, которая приняла присягу 5 января. СМИ писали, что разведка ЦРУ пришла к выводу, что люди из окружения Мадуро лучше всего подходят для управления Венесуэлой. При этом Трамп назвал себя главной фигурой в управлении Венесуэлой и пригрозил Родригес, что она заплатит большую цену, если будет принимать неправильные решения.

