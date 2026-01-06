Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
 (обновлено )
Новости политики

СМИ сообщили о репрессиях в Венесуэле против сторонников атаки США

FT: Венесуэла начала волну репрессий против сторонников свержения Мадуро
William Liang/AP

Правительство Венесуэлы запустило волну репрессий против тех, кто поддержал атаку США на страну и свержение президента Николаса Мадуро. Об этом пишет газета The Financial Times.

По информации СМИ, сейчас власти используют вооруженные формирования, чтобы подавить любую поддержку операции США, а также арестовывают журналистов.

«В условиях чрезвычайного положения, объявленного в понедельник и запрещающего венесуэльцам выражать поддержку атаке США, на улицы Каракаса были направлены вооруженные военизированные формирования, известные как «колективос». Профсоюзы работников СМИ сообщили, что 14 журналистов и сотрудников СМИ, в том числе 11 из зарубежных изданий, были задержаны на несколько часов, после чего освобождены», — отмечает издание.

По данным Национального союза работников прессы Венесуэлы, большинство арестов журналистов произошло возле здания Национальной ассамблеи, когда Родригес официально принесла присягу в качестве исполняющего обязанности президента страны. По информации FT, личности и местонахождение многих журналистов сейчас неизвестны.

Также в тексте говорится, что указ о введении в стране чрезвычайного положения, принятый 3 января, предписывает искать и арестовывать тех, кто поддерживает вооруженное нападение США.

Правозащитник из столицы страны Каракаса отметил, что 5 января «репрессии усилились» и власти начали проверять у граждан телефоны, чтобы выяснить, «есть ли у них что-либо, что можно истолковать как поддержку действий США». Также он рассказал, что по всей стране установлены контрольно-пропускные пункты, а также власти мобилизовали маршрутные такси для нужд полиции.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, арестовали и вывезли президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года Мадуро начали судить за преступления в сфере наркобизнеса.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала вице-президент республики Делси Родригес, которая приняла присягу 5 января. СМИ писали, что разведка ЦРУ пришла к выводу, что люди из окружения Мадуро лучше всего подходят для управления Венесуэлой. При этом Трамп назвал себя главной фигурой в управлении Венесуэлой и пригрозил Родригес, что она заплатит большую цену, если будет принимать неправильные решения.

Ранее в США объяснили ставку Трампа на Делси Родригес в Венесуэле. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27568285_rnd_5",
    "video_id": "record::5af898f8-4fad-4ec0-8dd1-69716d773979"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+