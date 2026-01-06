В США объяснили ставку Трампа на Делси Родригес в Венесуэле

Нефтяные компании США и других стран считают, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес лучше всего подходит для управления Венесуэлой. Об этом пишет издание Bloomberg.

По информации СМИ, существует «широкий круг» американских и международных нефтяных компаний, которые работают в Венесуэле многие годы и имеют связи в Белом доме. Издание пишет, что Родригес долго была «незаменимым контактным лицом» для «руководителей высшего звена», которых она впечатлила тем, что «успешно провела венесуэльскую нефтяную промышленность через международные санкции, экономическое давление и внутренние проблемы управления».

«Несмотря на ее лояльность режиму Мадуро, лоббисты утверждали, что она лучше всего подходит для реализации плана США по возвращению Венесуэлы к статусу нефтедобывающего региона. Ближайшее окружение президента Трампа пришло к тому же выводу», — подчеркнуло издание.

Источники Bloomberg говорят, что нефтяные компании и власти США отдали предпочтение Родригес «независимо друг от друга». И обе группы посчитали, что вице-президент сможет «стабилизировать экономику Венесуэлы, основанную на нефти», и способствовать развитию американского бизнеса в стране быстрее, чем это бы сделала лидер оппозиции Мария Мачадо.

Теперь нефтяные компании «хотят убедиться» в том, что администрация президента США Дональда Трампа «быстро ослабит санкции», чтобы Родригес смогла «добиться результатов», пишет Bloomberg. При этом Родригес может быть «не долгосрочным» решением, отметил бывший помощник госсекретаря США Кимберли Брейер.

«Поддержка со стороны Белого дома — это очень трезвый, реалистичный подход. Родригес поддерживает связь с энергетическими компаниями, и они смогли с ней договориться, но это не значит, что она является долгосрочным решением», — отметил Брейер.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года, отметил Bloomberg.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президент сторонницу Мадуро Делси Родригес, которая вступила в должность 5 января. Трамп пригрозил Родригес, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала Трампа к миру и диалогу.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что разведка ЦРУ пришла к выводу о том, что Мадуро лучше всего подходит для управления страной. А издание Politico написало, что Трамп выдвинул к Родригес четыре требования, а именно пресечения наркотрафика, прекращения поставок нефти противникам США, содействие проведению свободных выборов в Венесуэле и высылку из страны «враждебных» Вашингтону агентов.

Ранее Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой.