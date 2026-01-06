В США назвали возможные сроки суда над Мадуро

Bloomberg: суд над Мадуро в США может начаться не ранее 2027 года

Судебное разбирательство по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в американском суде может стартовать не раньше 2027 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство сообщает, что перед началом основного этапа слушаний запланированы предварительные заседания, на которых стороны обязаны будут обменяться доказательствами для ознакомления и представить необходимые процессуальные документы.

Защиту Мадуро осуществляет Барри Поллак, известный по представлению интересов основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Адвокатом Флорес выступает Марк Донелли. При этом обвиняемые сохраняют за собой право сменить своих представителей в любое время.

Подчеркивается, что перспективы освобождения президента Венесуэлы и его жены оцениваются как крайне низкие.

3 января США ударили по Венесуэле и захватили Мадуро с женой. В США лидера страны передадут суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

Ранее Россия призвала США немедленно освободить Мадуро.