В США намекнули на планы по захвату Гренландии

Супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «скоро».

«Soon», — написала Кэти, тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Тем временем датский дипломат Йеспер Меллер призвал США уважать территориальную целостность Дании, в том числе принадлежащего стране острова Гренландия. Он напомнил, что страны являются союзниками и партнерами по НАТО. Меллер подчеркнул, что безопасность США — это также безопасность Гренландии и Дании.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Дональд Трамп сообщил о намерении приобрести остров. Впервые он выступил с этой идеей в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать этот вопрос. В декабре 2024 года Трамп после победы на президентских выборах в США вновь поднял эту тему, заявив, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». В ответ власти Дании подчеркнули, что остров не продается.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объяснил, что американский лидер хочет присоединить Гренландию к США, чтобы улучшить свою репутацию в истории.

Ранее премьер-министр Дании Фредериксен заявила, что США не получат Гренландию.