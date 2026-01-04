Размер шрифта
Премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США

Премьер Гренландии Нильсен счел неуважительной карту острова в цветах флага США
Emil Helms/Ritzau Scanpix/Reuters

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал неуважительной фотографию карту острова в цветах флага США, опубликованную женой чиновника Белого дома.

«Первым делом позвольте я совершенно четко и совершенно спокойно скажу, что нет причин для паники или неуверенности. Изображение, которым поделилась Кэти Миллер, где Гренландия предстает обернутой в американский флаг, совершенно ничего не меняет», — написал политик.

Он также отметил, что Гренландия не продается, а ее будущее не решается публикациями в социальных сетях.

4 января супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы Соединенных Штатов захватить Гренландию.

Комментируя этот пост Миллер, датский дипломат Йеспер Меллер призвал США уважать территориальную целостность Дании, в том числе принадлежащего стране острова Гренландия. Он напомнил, что страны являются союзниками по НАТО. Меллер подчеркнул, что безопасность США — это также безопасность Гренландии и Дании.

Новость дополняется.

