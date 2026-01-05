Размер шрифта
В Совфеде предположили возможную «смену режима» в Дании

Пушков: для Гренландии Трамп может найти другую форму захвата
Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп после атаки Венесуэлы может найти для Гренландии «другую форму захвата». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Конечно, Гренландия — не Венесуэла. Трамп может найти другую форму захвата контроля над этой стратегически важной и богатой ресурсами территорией, примыкающей к вожделенной Арктике и имеющей выход на Северный морской путь. Тем более, что Гренландия долгое время была колонией Дании — и ей есть, что предъявить датчанам», — написал Пушков.

Также он отметил, что Трампу «вряд ли придутся по душе» слова премьер-министра Гренландии, который назвал претензии США на Гренландию «неуважительными» и потребовал больше не «фантазировать» от аннексии острова.

«Сдается, Трампу вряд ли придется по душе такая речь. А если учесть ту настойчивость, с которой он говорит о Гренландии, то закрадывается вроде бы абсурдная, но не такая уж недопустимая мысль: уж не подумывают ли американцы о том, чтобы провести там очередную «смену режима»? Или проще сменить режим в Копенгагене?», — отметил Пушков.

4 января жена замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна была окрашена в цвета американского флага.

Президент США Дональд Трамп отметил, что ЕС с точки зрения обороны нуждается в передаче Гренландии США, а самой Америке Гренландия нужна для обороны.

Датский дипломат Йеспер Меллер призвал США уважать территориальную целостность Дании, а также напомнил, что страны являются союзниками по НАТО.

Премьер-министр Дании Мете Фредериксен также призвала Трампа прекратить обсуждать возможность присоединения острова.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.

