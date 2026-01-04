Орбан заявил о последствии атаки США на Венесуэлу

Орбан: события в Венесуэле могут привести к росту цен на нефть

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что удары США по Венесуэле могут повлиять на ситуацию на нефтяном рынке, а именно вызвать рост цен на нефть. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы обсудили с ключевыми игроками венгерского энергетического сектора влияние венесуэльского кризиса, который может привести к росту цен на нефть. Венгерское правительство работает над этим», – отметил премьер-министр Венгрии.

Также Орбан отметил, что в результате военных действий граждане Венгрии не пострадали, а правительство поддерживает контакт с послами, чтобы «ни один венгр не попал в беду».

При этом Орбан не стал давать политических оценок действиям США в Венесуэле. Канцлер Германии Фридрих Мерц также написал в соцсети X, что «правовая оценка» ударов США по Венесуэле «сложна и требует тщательного рассмотрения». А президент Франции Эммануэль Макрон отметил в X, что США «освободили» Венесуэлу от диктатуры Николаса Мадуро, а венесуэльский народ «не может не праздновать это». Также он подчеркнул, что кандидат на выборах президента Венесуэлы 2024 года Эдмудо Гонсалес Уррутиа должен стать новым главой государства.

3 января 2026 года США атаковали Венесуэлу и арестовали президента страны Николаса Мадуро с женой. Их отправили в США, чтобы судить.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала вице-президент страны Делси Родригес. Дональд Трамп сказал, что Родригес уже пошла на сотрудничество с США. Также Трамп отметил, что США намерены управлять Венесуэлой в переходный период, а Bloomberg писал, что ведущую роль в управлении страной может взять на себя госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее в Германии заявили о «покорном вассальстве» европейских лидеров.