Стало известно, кого Трамп может назначить управлять Венесуэлой

Госсекретарь США Марко Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой после атаки на страну. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Американский чиновник заявил, что ведущую роль в администрации возьмет на себя госсекретарь Марко Рубио, который на протяжении своей карьеры критиковал Мадуро и его предшественника Уго Чавеса», — пишет издание.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции 3 января отметил, что американцы планируют сами руководить Венесуэлой в переходный период. Команда по управлению Венесуэлой уже формируется, подчеркнуло издание. Правда, отмечает Bloomberg, Вашингтон предоставил мало информации по поводу того, что будет представлять из себя управление страной, и на данный момент у США нет четкого плана размещения американских войск или администрации в Венесуэле.

Издание предполагает, что сопротивление Трампа «сохранению американского военного присутствия» и «пренебрежительное отношение» к лидеру оппозиции Марии Мачадо говорит о том, что Трамп решил дать вице-президенту Делси Родригес и другим сторонникам режима Мадуро «второй шанс».

«По сути, Трамп пытается контролировать вице-президента и ее окружение с помощью пряника и кнута, чтобы добиться желаемых Соединенными Штатами результатов», — отметил вице-президент и старший директор Центра стратегии и безопасности Скоукрофта Мэтью Крениг.

3 января 2026 года США нанесли удар по Венесуэле, захватили президента Николаса Мадуро с его женой и вывезли их в Штаты. Мадуро планируют судить за то, что он якобы был главой наркокартеля Cartel de los Soles и совершал другие преступления.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента из правительства Мадуро Делси Родригес. При этом лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо заявила о намерении взять власть в свои руки.

Сам Трамп подчеркнул, что Родригес согласилась сотрудничать с США, и усомнился в способности Мачадо руководить страной, так как у нее «нет поддержки» в Венесуэле.

Ранее США потребовали от нефтяных компаний инвестиций в Венесуэлу.