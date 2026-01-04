Размер шрифта
Фицо назвал атаку США на Венесуэлу доказательством распада миропорядка

Фицо: операция США в Венесуэле – доказательство распада миропорядка
Darko Vojinovic/AP

Военная операция США в Венесуэле является доказательством разрушения мирового порядка, который установился после Второй мировой войны. Об этом сообщил в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Международное право не действует, военная сила используется без мандата СБ ООН и каждый, кто большой и сильный, для достижения собственных интересов делает все, что хочет», — написал Фицо.

Премьер Словакии «решительно отверг» действия, ведущие к разрушению мирового порядка. Он также выразил интерес относительно реакции Евросоюза на действия Соединенных Штатов.

До этого министр иностранных дел Ирана назвал похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес государственным терроризмом. Глава внешнеполитического ведоства исламской республики по телефону со своим коллегой, главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем, назвал атаку США нападением на суверенитет и народную волю венесуэльцев.

3 января вооруженные силы США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны и его супругу. В результате действий американских военных не удалось спасти по меньшей мере 40 граждан латиноамериканской республики. Подробнее — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее российский сенатор Пушков назвал причину удара США по Венесуэле.

