Трамп призвал не забывать о доктрине Монро

Американский президент Дональд Трамп после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро призвал не забывать о доктрине Монро. Трансляцию пресс-конференции вел Белый дом.

«Доктрина Монро, мы как-то забыли о ней, а она очень важна, но теперь мы больше о ней не забываем. В рамках нашей новой стратегии национальной безопасности американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет поставлено под сомнение», — подчеркнул лидер США.

Доктрина Монро — внешнеполитическая доктрина, провозглашенная в 1823 году президентом Джеймсом Монро. Она объявляла Западное полушарие зоной исключительных интересов США и предусматривала невмешательство европейских государств в дела американского континента. Взамен США обещали не вмешиваться в европейские дела.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Президент Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

Ранее в Госдуме заявили, что причиной нападения США на Венесуэлу стала нефть.