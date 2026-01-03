Трамп назвал операцию США против Венесуэлы «предупреждением»

Трамп: это предупреждение всем, кто будет угрожать суверенитету США

Операция США против Венесуэлы — этом предупреждение всем, кто будет угрожать американскому суверенитету. Об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме рассказал президент США Дональд Трамп.

«Эта крайне успешная операция должна стать предупреждением всем, кто угрожает суверенитету США или жизням американцев», — сказал он.

До этого стало известно, что Мадуро и его супруга в настоящее время находятся на корабле, куда их доставили американские военные.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее аналитик объяснил, как смена власти в Венесуэле повлияет на нефтяной рынок.