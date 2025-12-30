Размер шрифта
Новости политики

В США назвали самый сложный вопрос в переговорах по Украине

NYT: гарантии безопасности являются сложнейшим вопросом мирных переговоров
Armando Franca/AP

Гарантии безопасности для Украины являются более сложным вопросом в процессе мирного урегулирования, чем территории или контроль над Запорожской АЭС. Об этом написал журналист издания The New York Times Дэвид Сангер.

«Какими бы сложными ни были территориальный вопрос, касающийся будущего частей восточной Украины, или вопрос судьбы крупнейшей в Европе атомной электростанции — именно долгосрочный план по предотвращению нового конфликта представляет собой наиболее сложный набор препятствий», — считает Сангер.

По его словам, размещение на Украине европейских войск сейчас является «ключевым элементом плана безопасности», который президент Украины Владимир Зеленский разрабатывает в ходе переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. Эти войска должны «предотвратить» будущие атаки на Украину и контролировать предполагаемую «демилитаризованную зону», пишет Сангер. Однако Россия выступает против такого сценария, отмечает он.

Также США должны будут решить, действительно ли они готовы предоставить Украине военную помощь в случае нападения на страну.

«Детали гарантий безопасности, содержащихся в проекте соглашения, который подготовили украинские и американские переговорщики, остаются неясными. Однако описание Зеленским обязательств по аналогии с пятой статьей НАТО, если оно верно, стало бы огромным сдвигом в политике США», — уверен журналист.

28 декабря президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде. Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины согласованы на 95%. А Зеленский сообщил о том, что подготовка мирного соглашения завершена на 90%. Нерешенными же остаются вопросы территорий и эксплуатации Запорожской АЭС, подчеркнул украинский лидер.

Также 29 декабря Зеленский говорил о том, что в рамках гарантий безопасности хочет видеть на Украине западные вооруженные силы. А Трамп на встрече с Зеленским заявил, что страны Европы будут активно участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Киева.

При этом Россия выступает против размещения на Украине войск НАТО.

Ранее генсек Совета Европы назвал ключевые критерии мир на Украине. 

