«Два альфа-самца начнут драться»: почему поссорились Маск и Трамп

Илон Маск и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома, Вашингтон, 30 мая 2025 года

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и его бывшим соратником миллиардером Илоном Маском серьезно ухудшились после ухода миллиардера из Белого дома, сообщают американские СМИ. Президент отказался сделать протеже Маска главой NASA, а также планирует отменить налоговые льготы, которые получает принадлежащая бизнесмену Tesla. На этом фоне Маск обрушился с критикой на нововведения Трампа, заявляя, что они «предали американский народ». Откуда между «двумя влиятельнейшими людьми мира» возникли злость и обида — в материале «Газеты.Ru».

В отношениях президента США Дональда Трампа и его главного соратника миллиардера Илона Маска возникло большое напряжение, они злы и обижены друг на друга, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Трамп, отмечает издание, «теряет терпение» из-за критики миллиардером его инициатив.

Конфликт разгорелся из-за того, что Маск раскритиковал «большой красивый закон» Трампа о продлении налоговых льгот и бюджете.

Он назвал документ «отвратительной мерзостью», призывая «уволить всех политиков, которые предали американский народ».

«Этот огромный, возмутительный законопроект о государственных расходах, напичканный распилом бюджета, — отвратительное извращение. Позор тем, кто проголосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — написал Маск в соцсети X 3 июня.

По его мнению, законопроект «значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета и обременит американцев непосильным долгом».

Он призвал разработать новый законопроект о расходах, который не приведет к значительному увеличению дефицита бюджета, а 4 июня обратился к конгрессу со словами «Kill the Bill» (отсылка к фильму «Убить Билла» и игра слов, в которой билль — законопроект, вносимый в парламент).

«Большой прекрасный закон» Трампа призван продлить налоговые послабления, которые президент ввел во время своего первого срока в 2017 году. Он также отменит налог на чаевые и зарплату, полученную от сверхурочной работы. Кроме этого, документ увеличивает потолок госдолга на $4 трлн и сокращает расходы на программы социальной защиты. В мае палата представителей приняла закон Трампа с перевесом всего в один голос. Сенат будет голосовать в июле. Ожидается, что законопроект добавит $3,8 трлн к долгу США, который уже составляет $36,2 трлн.

Что разозлило команду Трампа

По данным Axios, некоторые члены команды Трампа и республиканцы давно были недовольны поведением Маска. Когда он публично раскритиковал «большой красивый закон», накопившееся недовольство «выплеснулось беспрецедентным образом за закрытыми дверями».

«Он просто посмешище. Он понятия не имел, что, черт возьми, делал», — сказал член палаты представителей США на условиях анонимности, опасаясь мести со стороны Маска.

По словам источника, чиновники не хотели видеть миллиардера в Белом доме и не могли дождаться, когда избавятся от Маска.

Другой конгрессмен заверил, что не обращает внимания на высказывания бизнесмена и напомнил, что тот «служил по прихоти президента».

«Я знал, что это вопрос времени, когда два альфа-самца сорвутся и начнут драться», — сказал еще один член палаты представителей.

На что обижен Маск

В американских СМИ называют сразу несколько причин разочарования Илона Маска как Трампом, так и госслужбой.

Атаку Маска на законопроект Трампа сочли «попыткой возмездия» за то, как республиканцы отказались сохранить налоговую льготу на электромобили. Это решение сильно ударит по бизнесу Tesla.

«Некоторые из вещей, за которые он выступает, сейчас служат его собственным целям. Так что, я думаю, сейчас он занимается лоббированием, как и все остальные», — сказал источник Axios.

Также Маск не смог убедить администрацию включить его спутники Starlink в национальную систему управления воздушным движением, пишет Politico.

Кроме того, основатель Tesla и SpaceX недоволен отказом Трампа сделать миллиардера Джареда Айзекмана руководителем NASA. По словам источника WSJ, Маск жаловался другим членам команды президента, что потратил сотни миллионов долларов на предвыборную кампанию Трампа, а тот не хочет выполнять его пожелания. Знакомые с ситуацией люди утверждают, что именно это заставило Маска начать публично жестко критиковать новый налоговый законопроект.

Источник WSJ заявил, что Трамп и Маск все равно могут сохранить хорошие отношения, так как американский президент снисходителен. Однако он также не забывает обиды, поэтому пока ситуация не ясна.

Как соратник впал в немилость

Напряженность между бывшими соратниками усилилась из-за того, что Маск покинул Белый дом, хотя его пытались убедить остаться. В команде Трампа были «разочарованы» решением Маска уйти ради своей «увядающей бизнес-империи», писал The Washington Post.

В конце мая Маск объявил об уходе с должности главы Департамента эффективности правительства, которую он занял сразу после начала второго срока Трампа на посту президента.

Илон Маск уходит из DOGE и покидает Белый дом. Предприниматель вновь сосредоточится на бизнесе Илон Маск завершает работу в администрации Дональда Трампа и покидает пост главы Департамента повышения... 29 мая 08:07

Маск в торжественной обстановке распрощался с государственной службой, получив напоследок из рук Трампа «золотой ключ» от Белого дома. И хотя на их совместной пресс-конференции царила дружелюбная атмосфера, пресса заподозрила, что они расстаются с определенными претензиями друг к другу.

Основатель Tesla говорил, что разочаровался в политике и не смог победить вашингтонскую бюрократию, которая сделала его департамент «мальчиком для битья». В то же время Маску не удалось сократить траты бюджета настолько, насколько он обещал.