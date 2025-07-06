Маск подал документы на регистрацию своей партии

Миллиардер Илон Маск подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США (FEC), чтобы зарегистрировать политическую партию «Америка». Документ опубликован на портале ведомства.

Согласно информации на сайте, заявка на регистрацию партии под названием «Америка» (America Party, AMEP) была отправлена 6 июля. В реестре обращений и заявлений у нее пока статус «необработанная».

Президент США Дональд Трамп и Маск были в дружеских отношениях во время президентской кампании политика, но разругались после ухода миллиардера с госслужбы в конце мая. Поводом стал в том числе «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые льготы для граждан.

5 июня, отвечая на вопросы журналистов, президент США заявил, что «сильно разочаровался» в бизнесмене из-за его критики. Маск в ответ написал в соцсети X, что политик не смог бы победить на выборах без его поддержки. Он попросил подписчиков проголосовать, не пора ли создать в Америке новую политическую партию, «которая действительно будет представлять интересы 80% населения».

По результатам опроса Quantus Insights, который проводился среди тысячи граждан США в период с 30 июня по 2 июля, около 40% респондентов, вероятнее всего, проголосовали бы за партию бизнесмена. При этом порядка 38% придерживаются другого мнения, еще 22% опрошенных не определились. 5 июля миллиардер объявил о создании партии, которая «вернет американцам свободу».

Ранее Маск пообещал американцам «супервеселье».