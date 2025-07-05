Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск объявил о создании своей политической партии, он назвал ее The America Party. Об этом он написал в соцсети Х.

«Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована the America Party», — написал он.

Маск заявил, что созданная им партия «вернет американцам свободу».

Недавно политолог Малек Дудаков заявил, что Маск стал аутсайдером в политике после публичного скандала с президентом США Дональдом Трампом.

5 июня на протяжении пяти часов президент США и предприниматель перекидывались колкостями в соцсетях. Масштабы виртуального побоища были поистине эпичными. Всего за несколько часов Tesla и SpaceX чуть не остались без госконтрактов, НАСА чуть не осталось без космических кораблей, Трампу едва не объявили импичмент, Маск едва не сошел с ума, в пылу дискуссии снова всплыл «список Эпштейна», а в Америке почти появилась третья партия.

Ранее Трамп пообещал «рассмотреть» депортацию Маска.