«Это смешно»: Трамп оценил идею Маска о третьей партии в США

Президент Дональд Трамп перед вылетом из Нью-Джерси заявил журналистам, что считает планы миллиардера Илона Маска о создании политической партии «смехотворными».

По мнению политика, его Республиканской партии удалось добиться «огромного успеха».

«Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавит путаницы,» — сказал Трамп.

Он добавил, что Маск «может развлекаться», но третьи партии никогда не работали, а то, что делает миллиардер, смешно.

Трамп и Маск были в дружеских отношениях во время президентской кампании политика, но разругались после ухода предпринимателя с госслужбы в конце мая. Поводом стал в том числе «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые льготы для граждан.

5 июня, отвечая на вопросы журналистов, президент США заявил, что «сильно разочаровался» в бизнесмене из-за его критики. Маск в ответ написал в соцсети X, что политик не смог бы победить на выборах без его поддержки. Он попросил подписчиков проголосовать, не пора ли создать в Америке новую политическую партию, «которая действительно будет представлять интересы 80% населения».

По результатам опроса Quantus Insights, который проводился среди тысячи граждан США в период с 30 июня по 2 июля, около 40% респондентов, вероятнее всего, проголосовали бы за партию бизнесмена. При этом порядка 38% придерживаются другого мнения, еще 22% опрошенных не определились. 5 июля миллиардер объявил о создании партии «Америка», которая «вернет свободу» гражданам страны.

Ранее Маск пообещал американцам «супервеселье».