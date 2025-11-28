На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин посетит Индию с госвизитом

Кремль: госвизит Путина в Индию пройдет 4-5 декабря
hodim/Shutterstock/FOTODOM

На следующей неделе, 4 и 5 декабря состоится государственный визит президента России Владимира Путина в Индию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Этот визит имеет важное значение, дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку дня российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российский лидер в ходе визита также встретится с президентом Индии Дроупади Мурму. В Кремле также анонсировали подписание сторонами ряда межведомственных и коммерческих документов.

20 ноября посол России в Индии Денис Алипов заявил, что предстоящий 23-й российско-индийский саммит с участием президента РФ и премьер-министра Индии придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества. Тогда посол подчеркнул, что внимание будет уделено как традиционной отрасли, так и новым перспективным сферам.

Ранее Россия обсудила с Индией предстоящие встречи на высшем уровне.

